Голова АМКУ задекларував 173,6 тис. грн доходів у 2012 році

Голова Антимонопольного комітету України Василь Цушко задекларував загалом 173,6 тис. грн доходів у 2012 році, йдеться в декларації В.Цушка, опублікованій в газеті «Урядовій кур’єр» від 16 квітня ц.р.

Згідно з декларацією, заробітна плата голови комітету становила 169,8 тис. грн, дивіденди й відсотки – 2,3 тис. грн, дохід від передачі майна в оренду - 1500 грн. Загальний дохід сім'ї В.Цушка становив 527 грн, отриманих від передачі майна в оренду.

Водночас у власності голови АМКУ знаходяться земельні ділянки площею 26300 кв. м і 1000 кв. м, квартира площею 58 кв. м і гараж площею 12 кв. м. У власності сім'ї В.Цушка знаходиться земельна ділянка площею 1350 кв. м, житловий будинок 160 кв. м, квартира 57 кв. м і гараж 40 кв. м. Фінансові зобов'язання декларанта з утримання нерухомого майна становлять 14 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів за 2012 рік, яка завершиться 1 травня. Державні службовці повинні були подати свої декларації про доходи до 1 квітня 2013 року.