Президент хоче модернізувати систему ведення бізнесу

В Україні необхідно модернізувати систему ведення бізнесу, створити належні умови для підприємців, що забезпечить надходження інвестицій до нашої держави. На цьому наголосив під час наради з адміністративно-господарським активом Вінницької області Президент України Віктор Янукович.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за його словами, йдеться зокрема про необхідність покращення якості надання адміністративних послуг, спрощення дозвільної системи, розвитку місцевого самоврядування для того, аби «перезавантажити владу з центру на місця».

«На місцях краще знають ситуацію, краще знають, як треба господарювати», - зазначив Президент.

На переконання В.Януковича, такі кроки необхідні й для прискорення реалізації реформ у державі. Президент наголосив, що через небажання чиновників центральних органів влади втрачати важелі впливу впровадження реформ у деяких напрямках гальмується.

«Процес впровадження реформ треба координувати з урахуванням місцевих особливостей, щоб дати можливість широкого маневру і побачити, як краще досягти мети в тому чи іншому питанні», - наголосив глава держави.

За словами В.Януковича, модернізація країни вимагає зважених кроків з боку влади. «Виклики перед нами завжди будуть, але успіх буде тоді, коли ми спільно, з розумом будемо підходити до модернізації нашої країни», - сказав Президент.