«Фінбанк» збільшить статутний фонд на 37%

Акціонери «Фінбанку», що входить до групи невеликих фінустанов, мають намір збільшити статутний фонд на 37% - до 185 млн грн, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, акціонери банку на загальних зборах ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу банку шляхом закритого розміщення додаткового випуску 12 500 000 штук акцій банку на суму 50 млн грн.

Довідка УНІАН. «Фінбанк» (м.Одеса) працює на ринку України з 1993 року і входить до групи невеликих фінансових установ.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 2,55 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,59 млрд грн, зобов'язання - 2,37 млрд грн, кошти клієнтів - 1,24 млрд грн, власний капітал - 179,35 млн грн, статутний капітал - 135,05 млн грн. У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 6,77 млн грн.

Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, його основними власниками є компанія "Вертекс Юнайтед» (31,0996% акцій банку) і громадяни України Борис Кауфман (22,0083%) і Олександр Грановський (14,5339%).