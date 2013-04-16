Наглядова рада Держзембанку призначила головою правління Світлану Скосирську
Наглядова рада Державного земельного банку на першому засіданні призначила головою правління банку Світлану Скосирську, яка останні два роки очолювала правління націоналізованого банку «Київ» і є заступником голови ради Незалежної асоціації банків України.
Про це УНІАН повідомило джерело в банку «Київ».
За словами співрозмовника агентства, до складу правління Державного земельного банку під керівництвом С.Скосирської увійшли вісім осіб. Також повідомляється, що перед Держзембанком поставлено завдання запустити в роботу унікальну держструктуру, яка стане основою для відродження села, введе в дію ринкові механізми залучення фінансових ресурсів в агропромисловий комплекс і налагодить ефективне управління державними землями сільгосппризначення. Держзембанк об'єднає в собі функції управління землями державної власності та фінансової підтримки дрібного та середнього аграрного бізнесу. Найближчим часом планується розпочати розробку та прийняття нормативної бази, а також роботу з налагодження спільної діяльності суб'єктів ринку.
Як повідомляв УНІАН, 2 липня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк зі статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин та своїм статутом.
У лютому 2013 року Держзембанк отримав з держбюджету 120 млн грн на формування статутного капіталу. За даними Мінагропроду, Держзембанк почне видавати аграріям кредити під 10-12% річних вже в 2013 році.
Народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов пропонує направити 254,8 млн грн з державного бюджету для проведення інвентаризації земельних ділянок державної власності, з яких формується статутний капітал Державного земельного банку, їх експертної оцінки та держреєстрації (законопроект № 2655, зареєстрований 29 березня 2013, «Про внесення змін до Закону України «Про Державному бюджеті України на 2013 рік»).