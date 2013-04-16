МВФ знизив прогноз зростання світової економіки до 3,3%

Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання світової економіки в 2013 році до 3,3% з 3,5%, що очікувалися в січні, і зберіг очікування щодо збільшення світового ВВП у 2014 році на рівні 4%.

Про це свідчать дані доповіді "Перспективи розвитку світової економіки" (World Economic Outlook), опублікованої сьогодні, 16 квітня, повідомляє ПРАЙМ.

Зростання економік розвинених країн, на думку МВФ, становитиме в 2013 році 1,2%, що на 0,1 відсоткового пункта менше січневого прогнозу, а в 2014 році прискориться до 2,2%. Держави, що розвиваються продемонструють збільшення ВВП на 5,3% в поточному і на 5,7% - у майбутньому році. У січні очікувалося зростання на 5,5% і 5,8% відповідно.

Прогноз зі зростання економіки США на цей рік знижено до 1,9% з 2,1%, у 2014 році фонд очікує зростання ВВП країни на 3%. Економіка єврозони в 2013 році зменшиться, на думку аналітиків фонду, на 0,3% (гірше очікуваного в січні зниження на 0,2%). У майбутньому році регіон зможе досягти зростання економіки на 1,1%.

"Економічна активність стабілізувалася в розвинених країнах і посилилася в економіках, що розвиваються. Дії європолітиків допомогли збільшити довіру і поліпшити фінансові умови. Американським політикам вдалося уникнути фіскального обриву, але рішень для інших короткострокових ризиків не знайдено", - відзначають аналітики МВФ.

Що стосується країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, то МВФ поліпшив прогноз зростання економіки Японії цього року до 1,6% з 1,2%. ВВП Китаю зросте на 8% проти січневої оцінки в 8,2%. У 2014 році ВВП Японії зросте на 1,4% (0,7% за минулої оцінці), Китаю - на 8,2% (8,5% за січневим прогнозом).

Згідно з оновленими очікуванням фонду, в поточному році інфляція в розвинених країнах сповільниться до 1,7% з 2% у минулому році (1,6% в попередньому прогнозі), а в 2014 році прискориться до 2%, що на 0,2 відсоткового пункту більше січневого прогнозу. Прогноз щодо інфляції в країнах, що розвиваються на 2013 рік знижений на 0,1 процентного пункта - до 5,9%, а на 2014 рік підвищений на стільки ж - до 5,6%.

Нагадаємо, кілька днів тому МВФ оприлюднив попередні дані з прогнозованим зростанням світової економіки на рівні 3,4%.

У жовтневій редакції World Economic Outlook МВФ прогнозував цей показник на рівні 3,6%, у січні знизив оцінку до 3,5% у порівнянні з 3,2% у 2012 р.

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