Мінфін залучив до держбюджету 3,27 млрд грн на ОВДП-аукціоні 16 квітня

Міністерство фінансів України у вівторок, 16 квітня, залучило до державного бюджету 3,27 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив 624,68 млн грн за 9 задоволеними із 12 поданих заявок на придбання 5-місячних держпаперів з прибутковістю 7,75%; 1625,28 млн грн за всіма трьома поданими заявками на придбання 5-річних держпаперів з прибутковістю 14, 25%; 1021,48 млн грн по 1 поданій заявці на придбання 7-річних держпаперів з прибутковістю 14,30%. Заявки на річні держпапери з прибутковістю 10,5% не подавалися.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у квітні 2013 року, як і в березні, має намір провести чотири аукціони з продажу ОВДП, до того ж розміщення валютних держпаперів не планується.

Згідно з графіком розміщення ОВДП на поточний місяць, аукціони заплановані на 2, 9, 16 і 23 квітня.

Довідка УНІАН. Станом на 16 квітня, обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 212,502 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 123,752 млрд грн, у власності банків - 75,801 млрд грн, нерезидентів - 5,325 млрд грн.

Мінфін України в 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.