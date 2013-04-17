Доходи спеціального фонду бюджету столиці збільшать на 1,5 млрд грн

Київська міська державна адміністрація підготувала пропозиції щодо внесення змін до бюджету столиці на 2013 рік у зв’язку з надходження субвенції з держбюджету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на заступника голови міської держадміністрації Руслана Крамаренка.

За його словами, міський бюджет отримав субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

«Ми отримали до спеціального фонду 1,5 млрд грн. Це значить, що цього року ми маємо змогу тримати тарифи на існуючому рівні, і кияни можуть бути спокійними. Крім того, ми збільшили доходи спецфонду бюджету на 51 млн грн за рахунок надходжень до цільового фонду коштів від пайової участі власників малих архітектурних форм, які будуть спрямовані на утримання та благоустрій зелених насаджень, виконання робіт з утримання вулично-дорожньої мережі та утримання бюветного господарства», – зазначив Р.Крамаренко.

Крім того, за поданням головних розпорядників бюджетних коштів пропонується здійснити перерозподіл видатків. Зокрема, за рахунок субвенції з держбюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я у сумі 7,2 мл. грн, 1,8 млн грн виділити на придбання рентгенівської діагностичної системи для поліклініки №2 Подільського району та 1,13 млн грн – на погашення заборгованості за роботи, виконані у 2011 році щодо капітальному ремонту житлового фонду у Дніпровському районі та ще 3 млн грн – на погашення заборгованості, яка склалась на початок року щодо фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів на виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство».