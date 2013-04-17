Золото подорожчало в рамках корекції після обвалу цін

Вартість золота у вівторок скорегувалась вгору після стрімкого падіння в понеділок на 9,3%, що стало найсильнішим одноденним зниженням цін на дорогоцінний метал за останні 30 років, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новости».

До кінця торгів червневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex подорожчав на 26,3 долара, або на 1,9%, становивши 1387,4 долара за тройську унцію. За підсумками попередніх торгів ціни на дорогоцінний метал впали до дворічного мінімуму в 1361,1 долара за унцію.

"Така ситуація типова для золота. Як кажуть, вартість дорогоцінного металу спускається вниз на ліфті і піднімається вгору сходами. Пройде ще якийсь час, перш ніж ціни на золото стабілізуються", - наводить агентство MarketWatch думку аналітика Atyant Capital Global Opportunities Fund Веданта Мімані.

У вівторок інвестори також звернули увагу на дані з інфляції в США. Як повідомило міністерство праці країни, річне зростання споживчих цін у США в березні сповільнилося до 1,5% з 2% у лютому, хоча очікувалося уповільнення темпів річної інфляції до 1,6%. На цьому тлі багато аналітиків припустили, що Федеральна резервна система найближчим часом навряд чи вирішить припинити програму кількісного пом'якшення, що також підтримало попит на дорогоцінний метал.

Золото, як правило, розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній. Ціни на цей дорогоцінний метал ростуть уже 12 років поспіль. Водночас у 2012 році зростання виявилося мінімальним за останні чотири роки - 7%. За березень поточного року вартість золота зросла на 1,1%, проте за весь перший квартал дорогоцінний метал подешевшав на 4,8%.

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