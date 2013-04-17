Міністр фінансів Колобов задекларував свій дохід за рік

Міністр фінансів України Юрій Колобов задекларував загалом 822 тис. грн доходів, одержаних у 2012 році, йдеться в декларації міністра, опублікованій в газеті «Урядовій кур’єр» від 17 квітня 2013 року.

Згідно з декларацією, заробітна плата, інші виплати і винагороди відповідно до умов трудового договору Ю.Колобова становили 481,6 тис. грн, надходження від дивідендів – 330,7 тис. грн, подарунки, призи тощо – 1,4 тис. грн, інші доходи – 8,5 тис. грн. Сума коштів на банківському рахунку становила 3,7 млн грн.

Сукупний дохід сім'ї міністра становив 402,8 тис. грн. Дохід від продажу майна – рухомого і нерухомого – становив 365 тис. грн.

Ю.Колобов, згідно з декларацією, володіє земельними ділянками загальною площею 4 тис. кв. м і 500 кв. м і житловими будинками площею 512,4 кв. м і 385,4 кв. м, у власності членів сім'ї земельна ділянка площею 1,9 тис. кв. м.

У власності міністра або в оренді у нього також є автомобіль Мерседес-Benz S600, у власності або оренді членів сім'ї Ю.Колобова – Porshe Cayene S, Lexus RX 350, Land Rover Range Rover Sport.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, яка завершиться 1 травня. Державні службовці мали подати свої декларації про доходи до 1 квітня 2013 року.