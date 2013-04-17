На відкритті торгів на міжбанку гривня дещо подешевшала щодо долара

У середу, 17 квітня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України гривня дещо подешевшала щодо долара США – до 8,1390/8,1440 з 8,1395/8,1420 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», гривня також подешевшала щодо євро – до 10,7285/10,7370 з 10,6695/10,6790 грн/євро і щодо російської валюти – до 0,2608/12 з 0,2588/92 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,3071/73 (понеділок – 1,3071/73).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1370/8,1430, до 12:00 гривня подешевшала щодо долара до 8,1410/8,1445, на час закриття торгів – зміцнилася до 8,1395/8,1420.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2587/91, до 12:00 гривня подешевшала щодо російського рубля до 0,2588/92, на час закриття торгів ціни не змінилися.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6350/10,6445, до 12:00 гривня зміцнилася до 10,6220/10,6325, на час закриття торгів – подешевшала до 10,6695/10,6790.