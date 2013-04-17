Агрокомпанія «Сварог Вест Груп» готується до виходу на IPO цього року

Аграрна корпорація «Сварог Вест Груп» планує публічне розміщення акцій (IPO) у поточному році в разі, якщо на біржах встановляться сприятливі умови для розміщення.

Про це УНІАН повідомила заступник глави правління корпорації Інна Метельова.

«Плануємо (вихід на IPO - УНІАН), як тільки побачимо сприятливі для розміщення умови. Розглядаємо як європейські біржі, так і інші. Поки умови для українських компаній залишають бажати кращого», - сказала вона.

До того ж І.Метельова зазначила, що якщо ситуація на біржах для українських компаній не зміниться у кращу сторону, то «Сварог Вест Груп» розглядатиме інші варіанти залучення ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, експерти консалтингової компанії «УкрАгроКонсалт» прогнозують у 2013 році вихід на IPO двох-трьох українських компаній аграрного сектора, причому розміщення, скоріше за все, будуть проведені на фондових біржах Азії.

Довідка УНІАН. Корпорація «Сварог Вест Груп» - аграрна компанія, що здійснює діяльність у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Корпорація створена в 2003 році. Основні напрямки діяльності: рослинництво, тваринництво, садівництво та овочівництво, а також зберігання продукції і сучасні МТС.

Загальна площа земель в обробці становить 75 тис. га.