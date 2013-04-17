Роздрібний товарооборот в Україні зріс на 13,4%

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2013 року проти аналогічного періоду минулого року (у зіставних цінах) зріс на 13,4% і становив 184,91 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання відзначено у Вінницькій області – на 16,5%, до 5,3 млрд грн, у м. Севастополь – на 16,4%, до 2,12 млрд грн, у Запорізькій області – на 16,3%, до 8,66 млрд грн, в Одеській області – на 16,3%, до 11,58 млрд грн, у Луганській області – на 15,8%, до 7,62 млрд грн.

Довідка УНІАН. Оборот роздрібної торгівлі України в 2012 році проти 2011 року (у зіставних цінах) зріс на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2013 року проти аналогічного періоду минулого року зріс на 14,8% і становив 117,47 млрд грн.