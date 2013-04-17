Створення фінансової поліції погіршить інвестклімат в Україні - експерт

12:23, 17 квітня 2013
Фінанси
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Створення нової силової структури - фінансової поліції - погіршить інвестиційний клімат в Україні, що власне призведе до значного скорочення іноземних інвестицій і навіть їх відпливу з вітчизняної економіки.

Про це заявляє адвокат, партнер юридичної фірми «ККД Консалтинг» Кирило Казак у коментарі, переданому УНІАН.

«Початковим етапом оптимізації (вдосконалення) системи боротьби з економічною злочинністю має бути подолання корупції у правоохоронних органах», - відзначив юрист.

Одночасно К.Казак навів приклад зі створенням у Казахстані фінансової поліції, яка дублювала функції інших правоохоронних органів, що зрештою призвело до зіткнень між ними.

«Тут виявилася специфіка державного режиму, яка вплинула і на основні цілі, які переслідує фінансова поліція», - відзначив представник «ККД Консалтинг».

Прикладами вдалого реформування системи боротьби з економічними злочинами шляхом створення єдиного органу юрист назвав країни Західної Європи, США. Водночас він наголосив, що там відповідні служби працюють на захист держави, а не окремих бізнес-груп.

«У цих країнах державна влада не заполітизована до такого рівня, як в Україні», - резюмував К.Казак.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба матиме широкі повноваження з проведення фінансових розслідувань, і підпорядковуватися безпосередньо Президенту України.

Пізніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, що законопроект вимагає ідейного опрацьовування.

14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду ухвалив після вивчення ситуації у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Раніше у коментарі УНІАН партнер юридичної фірми «Лексфор» Юрій Семенюк сказав, що у разі створення фінансова поліція може стати світовим рекордсменом за масштабом повноважень.

Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер додав, що створення фінансової поліції зміцнить авторитаризм влади.

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