Прибуток банків України зріс в 1,8 разу - до 3 млрд грн

Прибуток банків України в січні-березні 2013 року становив понад 3 млн грн, що в 1,8 разу більше показника за аналогічний період 2012 року (1,7 млрд грн), повідомляється на сайті Національного банку України.

«Здолавши наслідки негативного впливу світової фінансової кризи, банківська система України другий рік поспіль демонструє прибуткову діяльність. Прибуток банківської системи за перший квартал 2013 року перевищила 3 ​​млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у січні-березні 2013 року в порівнянні з аналогічним період 2012 року доходи банків зросли на 7,8% - до 38 млрд грн, витрати - на 4%, до 34,9 млрд грн.

Також повідомляється, що обсяг загальних активів банків з початку поточного року зріс на 16 млрд грн, переважно за рахунок кредитування економіки, обсяг якого за вказаний період збільшився на 10 млрд грн. Зобов'язання банків зросли на 13 млрд грн, зокрема обсяг вкладів фізичних осіб - більш ніж на 20 млрд грн, переважно за рахунок вкладів у національній валюті. Строкові вклади населення зросли на 16 млрд грн, вклади до запитання - на 4 млрд грн. Обсяг коштів суб'єктів господарювання зріс на 4 млрд грн. Капітал банків з початку року збільшився майже на 4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банків України в січні-лютому 2013 року становив 788 млн грн, що на 34% менше показника січня-лютого 2012 року (1,2 млрд грн).

Українські банки за підсумками 2012 року отримали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку в 2011 році.

Станом на 1 березня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 177 банків, один з яких мав ліцензію санаційного банку.