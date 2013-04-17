Міністр економіки Прасолов відзвітував про свої доходи

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов задекларував загалом 207,7 тис. грн доходів, одержаних у 2012 році, йдеться в декларації міністра, опублікованій в газеті «Урядовій кур’єр» від 17 квітня 2013 року.

Згідно з декларацією, сукупний дохід сім'ї міністра становив 729,6 тис. грн, зокрема заробітну плату, інші виплати і винагороди відповідно до умов трудового договору становили 38,5 тис. грн, надходження від дивідендів – 12,4 тис. грн, матеріальна допомога – 23 грн, інші види доходів – 678,6 тис.

Згідно з декларацією, у власності чи в оренді І.Прасолова перебувають земельні ділянки загальною площею 9,7 тис. кв. м, 4,5 тис. кв. м, 12 тис. кв. м, 11,7 тис. кв. м і 8 тис. кв. м, квартири площею 130,7 кв. м і 80,7 кв.м. У власності або оренді членів сім'ї міністра перебувають земельні ділянки площею 13,2 тис. кв. м і 3 тис. кв.м.

Сума коштів на банківських рахунках і в інших фінансових установах І.Прасолова становила 5,8 тис. грн, сума коштів на банківських рахунках і в інших фінансових установах членів сім'ї міністра становила 150,7 тис. грн, номінальна вартість цінних паперів – 428 тис. грн, розмір внеску в статутні капітали товариств – 7,7 млн. грн.

У власності міністра також є автомобіль Ford Mondeo 2.0, придбаний за 255 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, яка завершиться 1 травня. Державні службовці повинні були подати свої декларації про доходи до 1 квітня 2013 року.