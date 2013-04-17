Київрада внесла зміни до бюджету столиці, розподіливши 1,5 млрд грн держсубвенції

Київрада прийняла підготовлені Київською міською державною адміністрацією пропозиції щодо внесення змін до бюджету столиці на 2013 рік, враховуючи отриману субвенцію з держбюджету в розмірі 1,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 68 з 97 депутатів Київради.

Як повідомив заступник голови міської держадміністрації Руслан Крамаренко, який доповідав з цього питання в сесійній залі, міський бюджет отримав субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

«Ми отримали до спеціального фонду 1,5 млрд грн. Це значить, що цього року ми маємо змогу тримати тарифи на існуючому рівні, і кияни можуть бути спокійними. Крім того, ми збільшили доходи спецфонду бюджету на 51 млн грн за рахунок надходжень до цільового фонду коштів від пайової участі власників малих архітектурних форм, які будуть спрямовані на утримання та благоустрій зелених насаджень, виконання робіт з утримання вулично-дорожньої мережі та утримання бюветного господарства», – зазначив Р.Крамаренко.

Крім того, здійснено перерозподіл видатків. Зокрема за рахунок субвенції з держбюджету на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я у сумі 7,2 млн грн, 1,8 млн грн виділити на придбання рентгенівської діагностичної системи для поліклініки №2 Подільського району та 1,13 млн грн – на погашення заборгованості за роботи, виконані у 2011 році щодо капітальному ремонту житлового фонду у Дніпровському районі та ще 3 млн грн – на погашення заборгованості, яка склалась на початок року, щодо фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів на виконання міської цільової програми «Соціальне партнерство».

Депутати водночас внесли єдину поправку щодо перерозподілу коштів у варіанті, запропонованому КМДА, це стосувалося будівництва нового стадіону в Києві на Русанівці. Як наполягав на засіданні сесії Віктор Грінюк (депутатська фракція “Спортивний Київ”) необхідно забезпечити фінансово будівництво цього стадіону, оскільки проект є важливим для спортивної громади. Він запропонував зняти кошти з фінансування будівництва Подільсько-воскресенського мосту - 2 млн грн. Таку позицію депутата підтримали більшість депутатів Київради. Решта поправок, які озвучувались, не були підтримані.

Відповідні зміни у бюджеті були враховані і в Програмі соціально-економічного розвитку Києва на цей рік.