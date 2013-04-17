Голова Фонду держмайна задекларував 4,4 млн грн доходів за 2012 рік

Голова Фонду державного майна України Олександр Рябченко задекларував загалом 4 млн 486 тис. грн доходів, одержаних у 2012 році, йдеться в його декларації, опублікованій в газеті «Урядовій кур’єр» від 17 квітня 2013 року.

Згідно з декларацією, заробітна плата, інші виплати і винагороди відповідно до умов трудового договору О.Рябченка становили 168,6 тис. грн, надходження від дивідендів – 4 млн 43 тис. грн, доходи від відчуження майна – 273,7 тис. грн. Сума коштів на банківському рахунку становила 347 тис. грн.

Сукупний дохід сім'ї міністра становив 1 млн 723 тис. грн, із них надходження від дивідендів – 138,5 тис. грн, від відчуження майна – 1 млн. 95 тис. грн, від здійснення підприємницької діяльності – 478,6 тис. грн. Сума коштів на банківському рахунку становила 1 млн 176 тис. грн.

У власності або в оренді О.Рябченка також є квартири площею 141 кв. м, 101,5 кв. м і 74 кв.м.

У власності або оренді членів сім'ї також є автомобіль Mitsubishi Outlander.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, яка завершиться 1 травня. Державні службовці мали подати свої декларації про доходи до 1 квітня 2013 року.