«ПриватБанк» інтегрував свої додатки під Google Glass

«ПриватБанк» завершив роботи з підключення своїх додатків до роботи з інтерфейсом Google Glass, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, за допомогою Google Glass та програм банку можна керувати своїми фінансами і взаємодіяти з банком поглядом, жестами і голосом.

Система дозволяє подивитися на карту, побачити баланс, списати кошти, отримати інформацію про зарахування грошей, увійти в «Приват24», зняти готівку в банкоматі, заправитися бензином на АЗС, зв'язатися по відео з персональним банкіром, замовити та оплатити їжу в ресторані і відкрити двері в банк.

«Останні 2 роки ми активно готували сервіси та інфраструктуру банку до простих і доступних безконтактних інтерфейсів. Зараз отримати доступ до послуг та сервісів банку можна через QR-код, GPS, управління голосом, взаємодію додаток-додаток і доповнену реальність», - цитує прес-служба заступника голови правління банку Олександра Вітязя. За його словами, інфраструктура банку в Росії, Україні, Грузії та Латвії знаходиться в 100% готовності до появи перших клієнтів «в окулярах».

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов'язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн , статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку на початок 2013 року були Геннадій Боголюбов - 33,83%, Ігор Коломойський - 33,77% і Triantal Investments Ltd. (Кіпр) - 24,99%.

Google Glass - окуляри, що дозволяють користувачеві отримувати на спеціальний дисплей інформацію про об'єкти, з якими він візуально контактує. Гарнітура Google Glass, що являє собою окуляри з дисплеєм і камерою, оснащена екраном, камерою і системою розпізнавання голосу.