Держфінінспекція у січні-березні відшкодувала державі фінансові втрати на 357 млн грн

Обсяг відшкодованих збитків, завданих державі і виявлених органами Державної фінансової інспекції в першому кварталі 2013 року, становив 356,7 млн. грн, повідомили УНІАН у прес-службі Держфінінспекції.

«Загалом у I кварталі перевірили 1,7 тис. підприємств, установ і організацій», - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році органи Держфінінспекції забезпечили відшкодування втрат на загальну суму 1,9 млрд грн, водночас перевірки провели на 8,9 тис. підприємств.