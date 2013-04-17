Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1395/8,1410 грн/дол.

У середу, 17 квітня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України гривня дещо подешевшала щодо долара США – до 8,1390/8,1440 грн/дол., до 12:00 — також трохи (звузився спред до 8,1395/8,1420 грн/дол.), на час закриття торгів курс практично не змінився - 8,1395/8,1410 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів гривня подешевшала щодо євро – до 10,7285/10,7370 грн/євро, до 12:00 вартість гривні знову знизилася — до 10,7355/10,7445 грн/євро, на час закриття торгів гривня зміцнилася щодо євро - до 10,6825/10,6905 грн/євро.

На відкритті торгів вартість гривні щодо російської валюти знизилася до 0,2608/12 грн/рубль, до 12:00 вартість гривні щодо рубля зміцнилася до 0,2600/04 грн/рубль, на час закриття - до 0,2596/0,2600 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3184/86, а до 15:00 знизилися до 1,3127/29.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1370/8,1430, до 12:00 гривня подешевшала щодо долара до 8,1410/8,1445, на час закриття торгів – зміцнилася до 8,1395/8,1420.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2587/91, до 12:00 гривня подешевшала щодо російського рубля до 0,2588/92, на час закриття торгів ціни не змінилися.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,6350/10,6445, до 12:00 гривня зміцнилася до 10,6220/10,6325, на час закриття торгів – подешевшала до 10,6695/10,6790.