Золотовалютні резерви НБУ за підсумками року можуть зрости до 26 млрд дол. - експерт

Золотовалютні резерви Національного банку України за підсумками 2013 року можуть зрости на 1,1-5,1% порівняно з показником на 1 квітня - до 25-26 млрд дол., вважає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

Про це УНІАН повідомила прес-служба FOREX CLUB в Україні.

За оцінками експерта, у березні Нацбанку вдалося наростити резерви на 16,9 млн дол. завдяки розміщенню валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), водночас у квітні резерви можуть скоротитися у зв'язку з необхідністю погашення зовнішніх боргів на 440 млн дол. і відсутністю активності з розміщення валютних ОВДП.

«Тиск на золотовалютні резерви чинитиме відтік валюти за поточним рахунком платіжного балансу, зумовлений кризою в Європі і повільними темпами зростання у світовій економіці», - каже М.Івченко.

За його прогнозами, Мінфіну цьогоріч вдасться залучити близько 4-5 млрд дол. від розміщення українських єврооблігацій і близько 6 млрд дол. - від продажу валютних ОВДП, що дозволить компенсувати відтік валюти для погашення зовнішніх боргів у 9 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України в березні 2013 року збільшилися на 0,1% і на 31 березня становили 24,727 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ в 2012 році скоротилися на 22,8%, або на 7,248 млрд дол., до 24,546 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).