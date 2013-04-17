Науковці вимагають дофінансувати НАН на 304 млн грн

Українські науковці вимагають внести зміни до держбюджету за підсумками першого кварталу 2013 року і дофінансувати мінімальні наукові потреби Національної академії наук на суму 304 млн грн.

Про це повідомив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН голова профспілки НАН України Анатолій Широков.

За його словами, із зазначеної суми 164 млн грн планується спрямувати на виплату заробітної плати, 125 млн грн - на придбання та ремонт обладнання і наукових приладів.

А.Широков також зазначив, що левову частку видатків Академії становить заробітна плата працівників, оплата вартості комунальних послуг та енергоносіїв, на що зараз спрямовується близько 87% видатків. Він також зазначив, що на сьогодні лише 20-25% наукових приладів і обладнання Академії відповідають вимогам сучасного експерименту.

Як зазначив А.Широков, через недофінансованість фонду заробітної плати науковцям доведеться протягом чотирьох-п'яти місяців перейти з п'ятиденного на чотириденний робочий тиждень.

За словами голови профспілки, недофінансованість наукової галузі веде до згортання наукових тем та дослідних робіт, що матиме непоправні наслідки для майбутнього розвитку Української держави.

Водночас, як зазначив А.Широков, в умовах, коли НАН України живе при хронічній недофінансованості, уряд з року в рік збільшує видатки на Генеральну прокуратуру, фінансування якої за 2009-2013 роки зросло на 231%, Служби безпеки України (зросло на 68%), Міністерства внутрішніх справ (60%).

А.Широков також підкреслив, що якщо влада не прислухається до вимог науковців, вони змушені будуть вдатись до акцій протесту.

Як повідомлялося, всього, за даними Академії, за рахунок коштів загального фонду держбюджету загальний обсяг фінансування Академії в 2013 року має скласти 2 млрд 662 млн грн, що становить лише 68% від бюджетного запиту Академії на цей рік.