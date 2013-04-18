Золото подешевшало на зростанні курсу американської валюти

Вартість золота зменшилася в середу після того, як дані про стан економіки США, що порадували інвесторів, призвели до зростання курсу долара, свідчать дані бірж, повідомляє Прайм.

До закриття торгової сесії червневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex подешевшав на 4,7 долара, або на 0,3%, становивши 1382,70 долара за тройську унцію.

За даними так званої "Бежевої книги" - зведення коментарів ФРС про економічний стан в округах США, в період з кінця лютого до початку квітня економічне зростання було зафіксовано у всіх 12 округах, на які регулятор ділить територію країни. Більшість округів повідомило про збільшення активності у виробничому секторі, особливо в будівництві та автомобільній індустрії. При цьому прогнози респондентів щодо перспектив економіки країни залишаються оптимістичними.

Опубліковані дані призвели до зростання курсу долара, що зробило золото більш дорогим і менш привабливим активом для власників інших валют. До кінця торгової сесії курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США збільшився до 82,64 пункта з 81,78 пункта у вівторок.

Водночас виконавчий віце-президент Blanchard&Co. Девід Бім (David Beahm) відзначає досить сильний фізичний попит на золото. "Інвестори сприйняли нещодавнє здешевлення як можливість вийти на ринок золота і купити дорогоцінний метал за зниженою ціною", - наводить агентство MarketWatch слова Біма.

Золото, як правило, розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній. Ціни на цей дорогоцінний метал ростуть уже 12 років поспіль. Водночас в 2012 році зростання виявилося мінімальним за останні чотири роки - 7%. За березень поточного року вартість золота зросла на 1,1%, проте за весь перший квартал дорогоцінний метал подешевшав на 4,8%.

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