Старший син Януковича задекларував 579 млн грн доходів за рік

Власник донецької групи компаній «МАКО» Олександр Янукович у 2012 році задекларував 579 млн 232,2 тис. грн доходу, повідомили УНІАН у прес-службі компанії «МАКО Холдинг».

Згідно з повідомленням, він сплатив до державного бюджету 29 млн 971,3 тис. грн як податок з доходів фізичних осіб (в 2010-2011 гг. А.Янукович уплатил в государственный бюджет 17 млн грн налога с доходов физических лиц. - ред.).

У прес-службі уточнили, що ці суми були сплачені О.Януковичем як фізособою і мова не йде про податки, які додатково були сплачені підприємствами групи «МАКО» за аналогічний період.

«Ми продовжуємо рух до європейських стандартів відкритості і повної прозорості. Усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємств групи часто оцінюється з поправкою на моє прізвище, вважаю правильним публічно звітувати про свої доходи», - наводить прес-служба слова О.Януковича.

Послуги з підготовки річної декларації про майновий стан і доходи О.Януковича за 2012 рік зробила компанія ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс».

У прес-службі додали, що фінансові результати роботи підприємств групи «МАКО» за 2012 рік будуть опубліковані після закінчення аудиту фінансової звітності.

Довідка УНІАН. Підприємства групи «МАКО» працюють на ринку України з 2009 року. На 1 січня 2012 року до складу холдингу входило 16 підприємств в Україні, Голландії та Швейцарії, а також банк «ВБР». Власником групи «МАКО» є старший син Президента України Олександр Янукович.

Суммарные активы группы «МАКО» по итогам 2011 года составили 1,71 млрд грн. По данным отчетности за 2011 год, чистые активы холдинга составили 505,5 млн грн, валовая прибыль от реализации — 5,3 млн грн, чистый процентный доход от банковской деятельности — 78,5 млн грн, результат от операций до налогообложения — 21,74 млн грн, суммарные расходы по налогу на прибыль — 5,13 млн грн.