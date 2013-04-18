У Міндоходів розказали, скільки платників податків отримали ключі цифрового підпису

Акредитований Центр сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів України в січні-березні видав загалом 217 безкоштовних електронних ключів цифрового підпису 147,2 тис. платників податків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, кількість фізичних осіб, які отримали ключі, становила 113,1 тис., юридичних осіб - 34 тис.

За даними Міндоходів, центр видає в середньому 70 тис. ключів цифрового підпису на місяць, що вдвічі більше показника 2012 року. У міністерстві таке зростання пов'язують з розвитком електронних сервісів і можливістю електронної звітності.

Як повідомляв УНІАН, кількість платників податків, які скористалися послугами акредитованого Центру сертифікації електронних ключів у 2012 році, становила 148 тис. абонентів.

Центр сертифікації ключів електронного підпису почав роботу в травні 2012 року. На той момент глава Державної податкової служби, а нині міністр доходів і зборів України Олександр Клименко щодо цього зазначав, що видача та генерація ключів буде безкоштовною, а центр зможе надавати до 2 тис. ключів електронного підпису на день. Витрати на створення центру становили 1,5 млн грн.