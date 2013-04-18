На відкритті міжбанку гривня подешевшала щодо долара

У четвер, 18 квітня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України гривня трохи подешевшала щодо долара США – до 8,1390/8,1430 з 8,1395/8,1410 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», гривня також подешевшала щодо євро – до 10,6195/10,6265 з 10,6825/10,6905 грн/євро, і щодо російської валюти – до 0,2568/72 з 0,2596/0,2600 грн/рубель.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,3048/50 (середа - 1,3184/86).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 квітня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України гривня трохи подешевшала щодо долара США – до 8,1390/8,1440 грн/дол., на 12:00 - також незначно (звузився спред до 8,1395/8,1420 грн/дол.), на момент закриття торгів курс практично не змінився - 8,1395/8,1410 грн/дол.

На відкритті торгів гривня подешевшала щодо євро – до 10,7285/10,7370 грн/євро, на 12:00 вартість гривні знову знизилася — до 10,7355/10,7445 грн/євро, на момент закриття торгів гривня зміцнилася щодо євро - до 10,6825/10,6905 грн/євро.

На відкритті торгів вартість гривні щодо російської валюти знизилася до 0,2608/12 грн/рубель, на 12:00 вартість гривні щодо рубля зміцнилася до 0,2600/04 грн/рубель, на момент закриття - до 0,2596/0,2600 грн/рубель.