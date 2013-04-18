Кабмін планує підтримувати розмір держборгу на рівні 30% ВВП

Уряд планує підтримувати розмір державного боргу на рівні близько 30% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час IX Українського облігаційного конгресу директор департаменту боргової та міжнародної політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

За її словами, мова йде про підтримку розміру держборгу на даному рівні в 2013-2015 роках.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом постанови уряду про основні напрямки бюджетної політики на 2014 рік, рівень держборгу в 2014 році планується в межах 31% ВВП при очікуваному рівні держборгу в 2013 році в 30,6% ВВП.

Світовий банк очікує збільшення відношення зовнішнього боргу України до ВВП - до 83,5% у 2013 році і 85,3% в 2014 році, проти 78,5% і 78,6% відповідно, прогнозованих раніше. До того ж державний і гарантований державою борг, за прогнозами СБ, до кінця року становитиме 40,1% ВВП, у 2014 році - 41,5%.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, витратами - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

За даними Міністерства фінансів України, державний і гарантований державою борг України в 2012 році зріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становить 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.