S&P присвоїло суверенним єврооблігаціями України рейтинг "В"

Рейтингове агентство Standard & Poor's присвоїло суверенним єврооблігаціями України на 1,25 млрд дол. з купоном 7,5% рейтинг «В» з негативним прогнозом, повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті S&P.

Агентство також знизило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою до «uaA-» з «uaA +». Очікуваний рівень відшкодування незабезпеченого боргу в іноземній валюті підтверджений на рівні «4».