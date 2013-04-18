Мінфін у серпні-вересні почне розміщення казначейських зобов'язань для фізосіб

Міністерство фінансів України планує в серпні-вересні поточного року вийти з пропозицією гривневих казначейських зобов'язань для фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час IX Українського облігаційного конгресу директор департаменту боргової та міжнародної політики Міністерства фінансів України Галина Пахачук.

За її словами, розміщення казначейських зобов'язань проводитиметься через уповноважених осіб. На цей час міністерство планує вивчити питання вартості цього інструменту, його привабливості для покупців.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України планує випуск гривневих казначейських зобов'язань для населення прогнозним обсягом 2-3 млрд грн з термінами обігу два і три роки.

Також Мінфін має намір розширити перелік банків-агентів з продажу казначейських зобов'язань за рахунок двох-трьох банків, щоб агентом виступав не тільки «Ощадбанк».

Як повідомляв УНІАН,державний "Ощадбанк" продовжує розміщення дворічних казначейських зобов'язань на пред'явника серії «Б» обсягом 100 млн дол. Розмір доходу за кожним купоном серії «Б» є фіксованим і становить 20 дол. Продаж фізичним особам здійснюється установами банку за вартістю, встановленою Міністерством фінансів України. Також з 11 квітня в банку починається виплата доходу за першим купоном казначейських зобов'язань серії «А», розмір якого за кожним купоном є фіксованим і становить 23 дол.