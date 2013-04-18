Експерт: створення єдиного органу з боротьби з економічною злочинністю спростить життя злочинцям

Створення єдиного органу з боротьби з економічною злочинністю - Служби фінансових розслідувань або фінансової поліції - спростить життя злочинцям, оскільки завжди значно легше мати справу з одним відомством, ніж з існуючими зараз кількома правоохоронними структурами.

Про це сказано в переданому УНІАН коментарі президента Українського національного комітету Міжнародної торгівельної палати (ICC Ukraine) Володимира Щелкунова.

«На перший погляд, дублювання функцій різних правоохоронних органів вимагає централізації. Однак це дублювання може приносити державі і суспільству певну користь, тому корумпувати одночасно абсолютно всі відомства злочинцям проблематично», - зазначив В. Щелкунов.

За словами президента ICC Ukraine, в процесі реформування системи боротьби з економічними злочинами влада не повинна поєднувати в одному відомстві силові й цивільні функції.

«Централізація сприятиме поширенню бюрократії та корупції з її негативним, непродуктивним втручанням у сферу бізнесу», - зазначив експерт.

В. Щелкунов вважає, що потрібно провести аудит повноважень силових структур і контрольно-ревізійних органів в економічній сфері.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба володітиме широкими повноваженнями з проведення фінансових розслідувань і буде підкорятися безпосередньо Президенту України.

Пізніше перший віце-прем'єр Сергій Арбузов заявив, що законопроект вимагає ідейного опрацювання.

14 березня прем'єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації, у зв'язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Раніше в коментарі УНІАН партнер юридичної фірми «Лексфор» Юрій Семенюк сказав, що, у разі створення, фінансова поліція може стати світовим рекордсменом за масштабом повноважень.

Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер додав, що створення фінансової поліції зміцнить авторитаризм влади.

У свою чергу адвокат, партнер юридичної фірми «КПД Консалтинг» Кирило Казаков вважає, що створення нової силової структури - фінансової поліції - тільки погіршить інвестиційний клімат в Україні, що в свою чергу призведе до значного скорочення припливу іноземних інвестицій і навіть їх відтоку з вітчизняної економіки.