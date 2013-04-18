НБУ схвалив правила випуску електронних грошей для «Альфа-Банку» і «Фідобанку»

Національний банк України схвалив правила випуску електронних грошей для «Альфа-Банку» і «Фідобанку», повідомив регулятор на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, на підставі положення НБУ про електронні гроші в Україні правила систем електронних грошей повинні узгоджуватися з Нацбанком до початку випуску таких грошей, водночас регулятор погодив правила систем електронних грошей «Максі» (емітент - «Альфа-Банк») і «MoneXy» (емітент - «Фідобанк»).

Також Національний банк оприлюднив перелік банків, які відповідно до законодавства мають право на випуск електронних грошей. До цього переліку в ролі емітентів у Національній системі масових електронних платежів (НСМЕП) увійшли банки «Імексбанк», «Оксі Банк», «Львів», «Фолькс-Банк», «ЧБРР», «Полікомбанк», «Меркурій», «Демарк», «Хрещатик», «Експрес-Банк», «Кредит Вест Банк», «КІБ», «МІБ». Також до переліку за системою Visa International увійшли банки «Південний», «Кредитпромбанк», «Астра Банк», за системою «ГлобалМані» - «Ощадбанк».

Як повідомляв УНІАН, до переліку міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, документи яких відповідають вимогам Положення НБУ про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, увійшли системи «Юністрім», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юніон Кард», «Анелік», «Золота Корона», «Швидка пошта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золота Корона - Грошові Перекази», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Міжнародні грошові перекази «Лідер», BLIZKO , Money Exchange, «Алюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Бліц», IntelExpress, «Хазрі».

Також Національний банк видав платіжній системі «ГлобалМані» ліцензію №1 на грошові перекази без відкриття рахунків відповідно до нового порядку видачі таких ліцензій небанківським фінустановам.