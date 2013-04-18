Активи українських банків у березні зросли до 1,147 трлн грн

Активи банків України в березні 2013 року зросли на 0,9% - до 1,147 трлн грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи банків минулого місяця зросли на 0,6% і на 1 квітня становили 1,284 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%, вкладення в цінні папери - 9,6%, кореспондентські рахунки в інших банках - 7%, дебіторська заборгованість - 5%, готівкові кошти і кошти в Нацбанку - 4,7%, нараховані доходи до отримання - 4,3%, кошти і нематеріальні активи - 4,2%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 0,8% - до 970,7 млрд грн, у тому числі кошти фізосіб становили 384,5 млрд грн, або 39,6%, кошти суб'єктів господарювання - 206,5 млрд грн, або 21, 3%, міжбанківські кредити та депозити - 108,2 млрд грн, або 11,1%.

Капітал банків у березні зріс на 1,7% - до 176,7 млрд грн і становив 15,4% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків знизився на 0,2% і на 1 квітня становив 175,1 млрд грн.

Станом на 1 квітня 2013 року ліцензію Національного банку на здійснення банківських операцій мали 175 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в 2012 році зросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, загальні активи - на 4,5% до 1,268 трлн грн.