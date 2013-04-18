Міжбанк у четвер закрився котируваннями 8,1430/8,1450 грн/дол.

У четвер, 18 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1430 грн/дол., на 12:00 котирування гривні щодо долара знизилися до 8,1415/8,1450 грн/дол., на час закриття торгів котирування змінилися неістотно — до 8,1430/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6195/10,6265 грн/євро, на 12:00 гривня щодо євро знизилася до 10,6270/10,6380 грн/євро, на час закриття торгів — зміцнилася до 10,6170/10,6255 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2568/0,2572 грн/рубль, на 12:00 котирування гривні щодо рубля знизилися до 0,2573/0,2577 грн/рубль, на час закриття — до 0,2580/2584 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль збільшився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5690 (+0,1290).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3020/70.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 17 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1440 грн/дол., на 12:00 звузився спред - 8,1395/8,1420 грн/дол., на час закриття торгів курс практично не змінився - 8,1395/8,1410 грн/дол.

Торги з євро-гривні відкрилися котируваннями 10,7285/10,7370 грн/євро, на 12:00 котирування гривні знизилися до 10,7355/10,7445 грн/євро, на час закриття торгів гривня зміцнилася до 10,6825/10,6905 грн/євро.

Торги російським рублем відкрилися котируваннями 0,2608/0,2612 грн/рубль, на 12:00 гривня щодо рубля зміцнилася до 0,2600/0,2604 грн/рубль, на час закриття - до 0,2596/0,2600 грн/рубль.