ВР внесе зміни до Податкового кодексу у зв'язку з утворенням Міндоходів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проекту Закону України Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування у загальній системі податкового адміністрування органів доходів і зборів - центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (за текстом Кодексу - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи.

Ця система органів згідно з положеннями законопроекту є контролюючими органами, що повністю відповідає практиці унормування цього питання в чинній редакції Кодексу.

Запропоновані законопроектом нові редакції норм щодо функцій та повноважень контролюючих органів (статті 191 та 20 ПКУ) сформовані виходячи із чинної редакції цих норм з урахуванням наданих Міністерству доходів і зборів повноважень, а також згруповані, виходячи із функціонального навантаження. При цьому, законопроектом не передбачається збільшення фіскального навантаження на платників податків або зміни до чинних на сьогодні інститутів податкового адміністрування. Відповідні зміни до Митного кодексу України, законодавства про єдиний соціальний внесок, а також інших законодавчих актів України щодо цих питань з метою координації правових норм і уніфікації законодавства запропоновані для прийняття окремими пов’язаними законопроектами.

Змінами до відповідних норм Податкового кодексу України пропонується імплементація у чинну систему податкового адміністрування органів доходів і зборів замість податкових органів (органів державної податкової служби). При цьому, змін до існуючого інструментарію податкового адміністрування законопроектом не пропонуються.

Зміни до норм щодо посадових осіб та служби в контролюючих органах, їх соціального та правового статусу передбачають загально правове унормування цих напрямів для посадовців створеного Міністерства доходів і зборів у межах існуючих на сьогодні норм щодо посадовців Державної податкової служби України та Державної Митної служби України. Відповідні зміни до Митного кодексу України щодо зазначених питань пропонуються іншим законопроектом.

Законопроектом передбачено, що норми Податкового кодексу України в частині утворення та діяльності підрозділів податкової міліції у складі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та його територіальних органів діють до прийняття законодавчого акту щодо податкової міліції, що цілком узгоджується із положеннями Указу Президента України від 18 березня 2013 року №141/2013.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, у тому числі з адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

На Міндоходів також покладено відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом та оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.