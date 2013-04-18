Прибуток банків у 1-му кварталі отримано за рахунок зниження резервів за кредитами - НАБУ

Прибуток банків України у першому кварталі 2013 року зумовлений ​​скороченням витрат на формування резервів за кредитами, вважають експерти Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з повідомленням прес-служби НАБУ, в першому кварталі 2013 року, порівняно з показниками за аналогічний період 2012 року, процентні доходи зросли на 7,0%, комісійні - на 15,6%, доходи від повернення раніше списаних активів - на 122, 4%. У видатках банківської системи зросла частка процентних витрат (на 7,3 п.п.) при одночасному скороченні питомої ваги інших операційних витрат (на 4,2 п.п.) і витрат на формування резервів (на 4,4 п.п. ).

Як вважають експерти НАБУ, більш повільне зростання витрат порівняно з доходами банків зумовлене зміною банками процентних політик на внутрішньому ринку, а також підходів до формування резервів по активних операціях (їх ставлення до загальних доходів банків за рік знизилося з 15% до 10% у першому кварталі 2013 року).

Також повідомляється, що співвідношення загальних адміністративних витрат в 24% щодо загальних доходів свідчить про високу вартість ресурсної бази за обмежених можливостей зростання процентних доходів (чистий процентний дохід знизився на 9,7% у першому кварталі ц.р. порівняно з аналогічним періодом 2012 року).

На думку НАБУ, суттєвий вплив на доходи і витрати банківської системи мали висока конкуренція на депозитному ринку, рівень проблемної заборгованості і зміна правил формування резервів по активних операціях. Експерти прогнозують, що співвідношення інших операційних і загальних адміністративних витрат до доходів банківської системи поступово буде скорочуватися.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банків України в січні-березні 2013 року становив 3,1 млн грн, що в 1,8 разу більше показника за аналогічний період 2012 року (1,7 млрд грн).

У січні-березні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року доходи банків зросли на 7,8% - до 38 млрд грн, витрати - на 4%, до 34,9 млрд грн. Обсяг загальних активів банків з початку цього року зріс на 16 млрд грн, переважно за рахунок кредитування економіки, обсяг якого за вказаний період збільшився на 10 млрд грн. Зобов'язання банків зросли на 13 млрд грн, у тому числі обсяг вкладів фізичних осіб - більш ніж на 20 млрд грн, переважно за рахунок вкладів у національній валюті. Строкові вклади населення зросли на 16 млрд грн, вклади до запитання - на 4 млрд грн. Обсяг коштів суб'єктів господарювання зріс на 4 млрд грн. Капітал банків з початку року збільшився майже на 4 млрд грн.