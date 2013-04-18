Функція адміністрування єдиного податку покладена на органи Міндоходів - законопроект

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 233 при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Даним законопроектом пропонується внести зміни до 118 законодавчих актів України, якими, згідно з чинними редакціями, передбачається участь органів Державної митної служби у правовідносинах органів Державної податкової служби.

У тому числі законопроектом пропонується внесення змін до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” у зв’язку із покладенням функцій адміністрування єдиного податку на органи Міністерства доходів і зборів України.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, при цьому законопроектом не передбачається зміна суті унормованих на сьогодні правовідносин.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2013 року Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів України, визначивши, що Міністерство доходів і зборів України є правонаступником Державної податкової служби України і Державної митної служби України, які реорганізуються.

Президент встановив, що у складі Міністерства доходів і зборів України і його територіальних органів утворюються і діють підрозділи податкової міліції.

Міністр доходів і зборів України здійснює повноваження, пов'язані з прийняттям, проходженням і звільненням із служби осіб рядового і начальницького складу податкової міліції, які проходять службу у складі Міністерства доходів і зборів України відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ.