Міндоходів має намір регулярно спілкуватися з експертами Світового банку

Міністерство доходів і зборів України має намір організувати регулярні консультаційні зустрічі з експертами Світового банку за допомогою відеоконференцій між Києвом і Вашингтоном. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів із посиланням на підсумки зустрічі міністра Олександра Клименка з представниками Світового банку, що пройшла в Києві.

У ході зустрічі міністр звернув увагу, що Міндоходів розраховує на зростання позицій України в рейтингу легкості сплати податків Paying Taxes-2014, який щорічно публікує Світовий банк.

За словами О.Клименка, на сьогоднішній день час, необхідний для дотримання податкового законодавства (у частині виконання всіх податкових зобов'язань), становить 300 годин (проти 490 годин рік тому) й наближається до середньосвітового показника - 267 годин. Крім того, позитивним чинником стало зниження ставок податку на прибуток до 19% і перехід від щоквартального до щорічного декларування цього податку.

«Якщо за показником «оподаткування» позиції України в минулорічному рейтингу Paying Taxes зросли на 18 пунктів, то за параметром «міжнародна торгівля», на жаль, експерти Світового банку відзначили падіння позицій за останні 5 років. Ми хочемо переламати цю тенденцію. В 2012 році ми здійснили низку заходів, які дозволяють нам говорити про спрощення митних процедур в Україні», - цитує прес-служба міністра.

За словами О.Клименка, істотно зросла кількість платників податків, що звітують в електронному вигляді – з 5% у березні 2012 року до 78% у березні 2013 року, а перехід до ризик-орієнтованої системи митних оглядів дозволив за рік скоротити їх кількість до 2% із 20%.

Одночасно скорочена кількість дозвільних документів при митному оформленні – до 34 проти 69, а терміни їх розгляду не перевищують 4 годин, тоді як раніше на документообіг йшов день і більше.

«Ми сприймаємо рейтинг Світового банку як об'єктивну й авторитетну оцінку роботи міністерства з покращення умов ведення бізнесу в Україні. Крім того, це своєрідний барометр, на який орієнтується іноземний бізнес, обираючи перспективні майданчики для інвестицій. Ми не маємо наміру зупинятися на досягнутому й продовжуємо працювати над спрощенням митних і податкових процедур», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Міністерство доходів і зборів України затвердило план дій для підвищення показників країни в рейтингах Світового банку за легкістю ведення бізнесу Doing Business і зручністю сплати податків Paying Taxes. Зокрема, покращити умови ведення бізнесу пропонується за рахунок спрощення процедур відкриття власного бізнесу та реєстрації платника податків, коли звертатися до податкових органів не буде потрібно, а всі необхідні відомості надаватимуть державні реєстратори.

У міністерстві переконані, що зменшити податкове навантаження на бізнес допоможуть оптимізація адміністрування єдиного соціального внеску, а також врегулювання питання авансових платежів із податку на прибуток.