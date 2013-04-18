ВР схвалила зміни до Бюджетного кодексу у зв'язку із створенням органів доходів і зборів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з створенням органів доходів і зборів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 242 при необхідному мінімумі в 226 голосів.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроект розроблено з метою узгодження положень Бюджетного кодексу України зі змінами, що відбулися у системі центральних органів виконавчої влади, зокрема, утворенням Міністерства доходів і зборів України, усунення правових колізій при визначенні термінів та понятійного апарату.

«Основою для здійснення повноважень новоствореним Міністерством є приведення бюджетного законодавства у відповідність до завдань, покладених Указом Президента України «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» на Міністерство доходів і зборів України», - йдеться у документі.

Водночас у записці зазначається, що такої мети можна досягти шляхом внесення відповідних змін до положень Бюджетного кодексу України та приведення норм права у відповідність до чинного законодавства.

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