Столичні підприємці в 1-му кварталі погасили борги з зарплати на 30 млн грн

Підприємці столиці в січні-березні ц. р. погасили заборгованість із зарплати на 30 млн грн, повідомили УНІАН у головному Управлінні Міністерства доходів і зборів України в Києві.

Згідно з повідомленням, заборгованість погашено на 884 підприємствах міста. До бюджету перераховано 6,5 млн грн податку на доходи фізосіб.

Як повідомляв УНІАН, загалом по країні, за оперативними даними, заборгованість із заробітної плати станом на 29 березня становила 978 млн грн, що на 124 млн грн (12,5%) менше показника заборгованості на 1 березня.