Золото подорожчало в четвер до максимуму за тиждень

Статдані зі США, що розчарували інвесторів, посилили надію на продовження стимулюючих заходів з боку ФРС і призвели до зростання вартості золота за підсумками торгів четверга, свідчать дані бірж, повідомляє Прайм.

До кінця торгів червневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex GOLD +0,13% подорожчав на 9,8 долара, або на 0,7% - до максимуму поточного тижня в 1392,5 долара за тройську унцію.

Напередодні, 18 квітня, стало відомо, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 13 квітня, склала 352 тисячі, на 2 тисячі перевершивши прогноз аналітиків. Індекс випереджальних економічних показників у США в березні зменшився на 0,1% за прогнозу зростання на 0,1%.

Крім того, аналітики продовжують відзначати зростання попиту на дорогоцінний метал з боку фізичного ринку. "Ми спостерігаємо зростання премій за золоті злитки... Високі премії означають, що постачання не встигають за зростанням попиту. Тому відображення динаміки фізичного ринку на паперовому - лише питання часу", - вважає редактор Got Gold Report Джин Аренсберга, якого цитує агентство MarketWatch.

Золото, як правило, розглядається інвесторами як більш надійна альтернатива нестабільним валютам і схильним до серйозних коливань акціям компаній. Ціни на цей дорогоцінний метал зростають уже 12 років поспіль. Водночас, у 2012 році зростання виявилося мінімальним за останні чотири роки - 7%. За березень поточного року вартість золота зросла на 1,1%, проте за весь перший квартал дорогоцінний метал подешевшав на 4,8%.

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