Кіпр підвищує податки на відсотки за депозитами

Парламент Кіпру переважною більшістю голосів проголосував у четвер ввечері за чотири з шести законів, прийняття яких вимагала трійка кредиторів, повідомляє Кіпрське агентство новин, передає РІА «Новини».

Депутати схвалили підвищення податку на компанії з 10% до 12,5%; збільшення податку на відсотки за депозитами з 15% до 30%, які йтимуть на оборону; збільшення спеціального податку на фінансові установи з 0,11% до 0,15% .

Ухвалення законів відкриває шлях для надання ліквідності приблизно на 2 мільярди євро з Європейського механізму фінансової стабілізації. За ці закони проголосували 46 з 56 депутатів, зокрема з опозиційної партії АКЕЛ.

Голосування за законом, що передбачає подальше скорочення заробітної плати державних службовців та посадових осіб, відкладено на тиждень. До того ж вирішено скорочення зарплати в держсекторі провести шляхом введення "добровільних внесків", щоб воно не позначилося на пенсійних правах співробітників. На тиждень відкладено введення збору за надання лікарської та фармацевтичної допомоги.

Економіка Кіпру опинилася на межі краху після вимоги Єврогрупи ввести податок на депозити. Однак Кіпру довелося погодитися на санацію своєї банківської системи та списання частини депозитів в обмін на 10-мільярдний пакет допомоги ЄС. Тепер Нікосії зі свого боку треба вишукати близько 13 мільярдів євро.

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