Котирування гривні на міжбанку зросли щодо долара до 8,13/8,14 грн/дол.

У п'ятницю, 19 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1480 грн/дол., на 12:00 гривня зміцнилася щодо долара до 8,1380/8,1415 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнеКонсалтинг», ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6395/10,6495 грн/євро, на 12:00 котирування гривні щодо євро знизилися - 10,6530/10,6635 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/0,2592 грн/рубль, на 12:00 гривня зміцнилася щодо російського рубля до 0,2586/0,2590 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 31,4650 (-0,1550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3062/64, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1430 грн/дол., на 12:00 котирування гривні щодо долара знизилися до 8,1415/8,1450 грн/дол., на час закриття торгів котирування трохи змінилися — до 8,1430/8,1450 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6195/10,6265 грн/євро, на 12:00 гривня щодо євро знизилася до 10,6270/10,6380 грн/євро, на час закриття торгів — зміцнилася до 10,6170/10,6255 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2568/0,2572 грн/рубль, на 12:00 котирування гривні щодо рубля знизилися до 0,2573/0,2577 грн/рубль, на час закриття — до 0,2580/2584 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5690 (+0,1290).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3020/70.

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.