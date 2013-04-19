Європейський інвестиційний банк може виділити до 800 млн євро на кредити ЖКГ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) з 2014 року має намір виділити до 800 млн грн на пільгове кредитування підприємств житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Очільник Мінрегіону Геннадій Темник відзначив, що у 2014 році банк має намір виділити на пільгове кредитування перший транш у розмірі 200 млн євро.

Міністр сказав, що якщо фінансування розпочнеться в 2014 році, то повертати тіло кредиту потрібно буде з 2020 року за рахунок інвестиційної складової у тарифі.

За умовами кредитування, мінімальна сума кредиту на проект модернізації може становити від 5 млн євро під 3% річних. Кошти можуть залучатися терміном до 25 років. Пільговий період виплати тіла кредиту встановлено до 6 років.

Г.Темник додав, що витрати на підготовку технічної документації включаються в загальну суму кредиту. Крім того, кредит надається під державні гарантії, тому не вимагає застави. Одержувачем кредиту може виступати як підприємство, так і міськвиконком.

Міністр відзначив, що для участі у попередньому відборі проектів підприємствам галузі необхідно подавати заявки у держпідприємство «Центр розвитку державно-приватного партнерства».

За даними Мінрегіону, заявки на кредитування вже подали 9 підприємств Дніпропетровської області, серед яких «Аульський водовід», «Кривбаспромводопостачання», «Дніпро-Західний Донбас», «Криворіжтепломережа», «Нікопольтеплоенерго», «Орджонікідзеводоканал», «Терновське житлово-комунальне підприємство».

Нагадаємо, раніше Мінрегіон повідомляв, що Європейський інвестиційний банк готовий надати кредити на проекти у сфері житлово-комунального господарства на суму понад 400 млн євро.

Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк — державна фінансово-кредитна установа Європейського Союзу для фінансування розвитку відсталих європейських регіонів у формі довгострокових кредитів. Створений у 1958 році з метою надання кредитів для спорудження і реконструкції об'єктів, які представляють інтерес для країн ЄС. Статутний капітал формується з внесків країн-учасниць і становить 232,393 млрд євро.