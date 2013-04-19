Для розвитку земельних відносин розробили держпрограму вартістю 7,3 млрд грн

Державне агентство земельних ресурсів пропонує затвердити Державну цільову програму розвитку земельних відносин в Україні на період з 2014 до 2020 року вартістю 7 млрд 295,088 млн грн за рахунок державного бюджету.

Про це йдеться у відповідному проекті постанови, розміщеному на сайті відомства.

Згідно з документом, серед завдань програми - забезпечення ефективного функціонування Державного земельного кадастру, здійснення заходів із землеустрою, а також удосконалення системи оцінки земель.

Очікується, що економічна ефективність реалізації програми в середньому становитиме близько 1 млрд 132,6 млн грн.

Передбачається, що в 2014 році з держбюджету на виконання програми буде спрямовано 1,4 млрд грн, у 2015 році - 1,5 млрд грн, у 2016 році - 1,27 млрд грн, у 2017 і 2018 роках - по 1 млрд грн, у 2019 році - 757 млн ​​грн, у 2020 році - 301 млн грн.