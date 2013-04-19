«Ощадбанк» у першому кварталі знизив прибуток на 23%

Державний «Ощадбанк» (м. Київ) у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, знизив чистий прибуток на 23,01% - до 137,28 млн грн. Про це йдеться у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

У першому кварталі поточного року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, активи банку зросли на 0,27% до 86,23 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів знизилися на 2,96% до 49,67 млрд грн, зобов'язання зросли на 0,11% до 67,95 млрд грн, кошти клієнтів - на 1,58% до 40,02 млрд грн, власний капітал - на 0,87% до 18,28 млрд грн, статутний капітал знизився на 6,71% до 14,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» (м. Київ) у 2012 році, порівняно з 2011 роком, збільшив чистий прибуток на 12,2% - до 565,825 млн грн.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогодні входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.