"Укрексімбанк" подвоїв прибуток

Державний «Укрексімбанк» у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, збільшив прибуток удвічі - до 40,59 млн грн, повідомляє банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у першому кварталі поточного року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, активи банку зросли на 1,99% - до 89,67 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів знизилися на 7,2% - до 37,51 млрд грн, зобов'язання банку зросли на 2,39% - до 71,74 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 1,74% - до 44,06 млрд грн, власний капітал зріс на 0,41% - до 17,92 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 16,45 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% знаходиться у власності держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

«Ощадбанк» у першому кварталі знизив прибуток на 23%