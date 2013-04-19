«Промінвестбанк» збільшив прибуток у 3,8 разу

«Промінвестбанк» (ПІБ, Київ), що входить до групи найбільших фінустанов України, в першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, збільшив чистий прибуток у 3,8 разу - до 13,62 млн грн. Про це йдеться у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

Відповідно до звітності, в першому кварталі поточного року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, активи банку знизилися на 1% - до 40,8 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 0,1%, до 29,46 млрд грн, зобов'язання - на 1,2%, до 35,74 млрд грн, кошти клієнтів - на 5,1%, до 13,27 млрд грн, власний капітал зріс на 0,6%, до 5,06 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 5,29 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») створений у 1992 році і входить до групи найбільших банків України.

Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Зовнішекономбанк)» (Російська Федерація) станом на 1 січня 2013 року володіє 97,8502% акцій «Промінвестбанку».

«Промінвестбанк» у 2012 році отримав прибуток 224,766 млн грн, що в 7,5 рази більше показника 2011 року.