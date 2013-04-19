Міжбанк у п'ятницю закрився котируваннями 8,1385/8,1420 грн/дол.

У п'ятницю, 19 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1420/8,1480 грн/дол., на 12:00 гривня зміцнилася щодо долара США до 8,1380/8,1415 грн/дол., на час закриття торгів гривня знизилася до 8,1385/8,1420 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6395/10,6495 грн/євро, на 12:00 котирування гривні щодо євро знизилися до 10,6530/10,6635 грн/євро, на час закриття торгів гривня зміцнилася щодо євро до 10,6485/10,6590 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2588/0,2592 грн/рубль, на 12:00 гривня зміцнилася щодо російського рубля до 0,2586/0,2590 грн/рубль, на час закриття - до 0,2581/0,2585 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5255 (-0,0945).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3050/95.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1390/8,1430 грн/дол., до 12:00 котирування гривні щодо долара знизилися до 8,1415/8,1450 грн/дол., до закриття торгів котирування змінилися незначно - до 8,1430/8,1450 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,6195/10,6265 грн/євро, до 12:00 гривня щодо євро знизилася до 10,6270/10,6380 грн/євро, до закриття торгів - зміцнилася до 10,6170/10,6255 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2568/0,2572 грн/рубль, до 12:00 котирування гривні щодо рубля знизився до 0,2573/0,2577 грн/рубль, до закриття - до 0,2580/2584 грн/рубль.