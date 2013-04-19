«Родовід Банк» у 1-му кварталі скоротив збиток на 0,8% - до 40 млн грн

«Родовід Банк» (м. Київ) у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, скоротив збиток на 0,8% - до 40,03 млн грн.

Про це йдеться у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

Відповідно до звітності, у першому кварталі поточного року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, активи банку зросли на 0,01% - до 8,88 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів знизилися на 2,24% - до 282,55 млн грн, зобов'язання зросли на 0,61% - до 5,26 млрд грн, власний капітал знизився на 0,8% - до 3,62 млрд грн, статутний капітал банку не змінився і становить 12,36 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований у 1990 році і входить до групи великих банків.

У 2009 році банк було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк, головним завданням якого є продовження роботи з повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.

«Родовід Банк» у 2012 році скоротив збиток до 10,594 млн грн проти 1,4 млрд грн за 2011 рік.