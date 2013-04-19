Банк «Київська Русь» у першому кварталі збільшив прибуток на 5,5%

Банк «Київська Русь» у першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року, збільшив чистий прибуток на 5,5% - до 800 тис. грн.

Про це повідомляється у звітності, оприлюдненій на сайті банку.

Відповідно до звітності, в першому кварталі поточного року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, активи банку зросли на 3,2% - до 5,77 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 6,5%, до 4,18 млрд грн, зобов'язання - на 3,5%, до 5,27 млрд грн, кошти клієнтів - на 8,5%, до 4,48 млрд грн, власний капітал - на 0,16%, до 502,08 млн грн, статутний капітал не змінився і становить 416,08 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Київська Русь» у 2012 році отримав прибуток у розмірі 197 тис. грн, тоді як за підсумками 2011 року збиток банку становив 22,56 млн грн.

Банк «Київська Русь» (Київ) працює на ринку України з 1996 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є бізнесмен Віктор Братко, що володіє акціями банку безпосередньо (46%) і через інвестиційну групу «Базус».